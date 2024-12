Cadê minhas novelas? Tenho abstinência quando falta uma boa para acompanhar

Alanis Guillen como Juma em 'Pantanal' Imagem: DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Mas nem tudo é desilusão pois sempre tem aquelas exceções, como "Pantanal", que levantou até defunto. Mas quando eu digo que nem o streaming concorre com novela é porque acho que tem uma coisa de rotina, de todo dia no mesmo horário, de ficar esperando o que só as novelas têm para entregar. Sou tão devota do tema que cheguei a mergulhar nas mexicanas nos canais de streaming para tentar aliviar minha carência. Amei "Betty em Nova York", assim como fiquei viciada em "Cem Dias para Enamorarnos", ambas da Telemundo.

Recomendo muito, entretenimento puro, uma delícia. Gosto demais do veículo televisão e acho que ele ainda tem muito a oferecer. Gosto demais do streaming também, mas acho que os dois podem conviver harmoniosamente bem.

Quanto aos remakes, não tenho essa rejeição que muitos têm. Lembro aqui, além de "Renascer" e do próprio "Pantanal", mais recentes, mas lembro também de "O Astro", de Janete Clair, e "O Rebu", de Bráulio Pedroso: essas duas me pegaram de jeito. Acho que a grande diferença da novela é a gente saber que todos os dias, naquele mesmo horário, a gente vai ver a continuação de uma história que não é a nossa, mas, que de certa maneira, muito nos interessa. E essa rotina é uma coisa que traz muita segurança, traz um bem-estar e uma sensação gostosa de que tem algo nos esperando lá, na hora marcada.

Lembro muito bem de quando "O Clone", de Gloria Perez, terminou. Nem foi uma das minhas preferidas, mas todas as expressões e os clichês que a autora trouxe nos diálogos diários me acompanharam e me acompanham até hoje. "Arder no mármore do inferno" como praga rogada é perfeita. E confesso que me senti meio órfã quando aqueles diálogos carregados pararam de fazer parte do meu dia a dia com o final da novela.

Temo sinceramente por essa próxima "Vale Tudo" politicamente correta, mas trago aqui o benefício da dúvida. Gilberto Braga era um gênio ao retratar esse mundo real contemporâneo brasileiro. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente e esse seu olhar sofisticado e ao mesmo tempo cínico e crítico fazia toda a diferença.