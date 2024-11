Longe do habitual, mas ainda incrível: o que aconteceu com Pedro Almodóvar?

Como não poderia deixar de ser, em se tratando de Almodóvar, o tema homossexualidade tinha de aparecer, mas desta volta com uma sutileza e uma profundidade únicas: ele surge numa conversa num esconderijo na Guerra do Iraque, entre dois carmelitas. Uma das belas cenas e um dos diálogos mais sensíveis do filme.

Foi também surpreendente ver como o cineasta tornou os cenários em Nova York, onde se passa a maior parte da história, e no chalé em Woodstock, local escolhido para Ingrid se retirar de cena com a dignidade que ela pretendia, foram devidamente coloridos nos tons preferidos de Almodóvar, intensos, fortes. Assim como os figurinos sofisticados da protagonista, que com certeza tiveram pitacos da própria Tilda Swinton, ela mesma um ícone da moda. Sua beleza estranha fazia contraponto com o batom vermelho que Julianne Moore usou quase o tempo todo no filme.

Um obra perfeita. Um filme redondo, cheio de significados. Sim, Almodóvar continua sendo dos maiores. E o que é melhor: se reinventando.