Chique e terrível! Quem ainda tem medo de Odete Roitman?

Sim, os tempos são outros, o mundo é outro, mas o homem continua a ser o homem, cheio de contradições, de defeitos, de idiossincrasias. Daí que uma personagem como Odete Roitman, criada por Gilberto Braga em 1988, corre o risco de virar, assim que a nova versão da novela "Vale Tudo" estrear, a malvada favorita da estação. Afinal de contas, o que fica mesmo das novelas são os personagens mais maldosos, polêmicos, mal comportados, politicamente incorretos. Os outros, os bonzinhos, parecem ser todos iguais. Já os malvados são maus cada um a sua maneira.

No caso de Odete Roitman, essa maneira se traduz numa elegância ao se vestir e uma deselegância total de modos e comportamentos. Manuela Dias, autora dessa "Vale Tudo" versão 2.0, confessou que não sentiu medo de encarar esse projeto e que essa recriação toda faz parte do seu trabalho de escritora e roteirista. E mesmo com um elenco bastante estrelado, do qual fazem parte Thaís Araújo, Paola Oliveira, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Humberto Carrão e Bella Campos, quem está causando antes mesmo da estreia é a Odete Roitman de Débora Bloch.

Sim, depois da mítica versão de Beatriz Segall, inesquecível, agora é a vez dela: Débora Bloch. As duas têm em comum esse jeito meio "importado", fisicamente falando: um jeito de mulher europeia, mais precisamente do leste europeu, de onde provavelmente as suas famílias de fato vieram, e também uma elegância natural, um porte, um jeito de mulher rica.