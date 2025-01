Boni se reinventa e explica por que as novelas não conseguem fazer o mesmo

Boni Imagem: Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Boni fez um gol quando participou de uma edição de Conversa com Bial (Globo) e, antes de começar, sugeriu aproximar um pouco as duas cadeiras, a do apresentador e a que ele próprio ocuparia no palco. Aquele gesto me fez ver, na hora, que nunca existiu nem nunca existirá outro como ele: sua percepção do que a TV, naquele momento, se mostrou única. Para mim, foi tipo uma epifania.

Pois bem: instigada com a questão sobre a invenção de cada um, de cada coisa, de cada projeto, fui atrás do maior especialista em televisão desse país e numa conversa rara com ele me certifiquei de que ele, realmente, é único. Minha curiosidade era sobre novelas: porque é tão difícil, hoje, uma novela que agrade de fato? Vou contar aqui trechos de minha conversa com ele, primeiro sobre esse tema e, depois, sobre o que o levou ao mundo do Instagram com graça e relevância.

Sobre novelas

Acho que as novelas são eternas, mas não podem ser levadas a público sem pesquisas, estudos, marketing profundo. A novela é contada por grandes personagens e não pela história propriamente dita. Se trata de uma relação de convivência entre o emissor, no caso a TV, e o consumidor, no caso o telespectador.