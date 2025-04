Fator Chay: vilão entregou talento e elegância no fiasco de 'Mania de Você'

Foi uma tragédia anunciada logo no início. A esperança era que, na virada do tempo, a coisa fosse pegar. Não pegou! E, como podemos ver, tudo foi desandando como um trem desgovernado.

A única hora em que a coisa tinha uma certa graça era no improvável relacionamento amoroso entre Chay e Agatha Moreira: uma cumplicidade que, mesmo nos momentos mais pesados, era divertida. Chay chamava ela de princesa, ela chamava ele de "princeso". Essa ironia misturada à disputa por poder, por dinheiro e um certo amor enrustido foi o que mais ficou para contar a história. Chay não só segurou a onda como incluiu as nuances mais variadas na personalidade do vilão Mavi.

Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Confesso que era difícil de assistir, de seguir a novela, mas era muito fácil perceber o talento e o jogo de cintura de Chay nadando no meio de todos aqueles tubarões.

O mais incrível é ver um jovem ator saído da novela "Rebelde", da Record, crescendo pouco a pouco na Globo e virando o grande talento de hoje. Sim, dá para perceber que ele tem algo diferenciado além do talento para atuar. Tem um gosto refinado e quando aparecia em cenas, sentado em alguma poltrona de Lina Bo Bardi, fazia isso com muita tranquilidade.

É verdade que sua mulher, Laura Neiva, que ele conheceu participando de um filme, gosta de decoração e desde que abandonou a profissão de atriz, tem se dedicado a isso. Ela própria é uma dessas meninas cheias de atitude. É discreta e tem três filhos com Chay. Ele parece gostar bastante da vida em família, posta foto com as crianças na piscina de casa em São Paulo e percebe-se bem que ao terminar uma novela, é para esse refúgio que ele corre.