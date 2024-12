'Paetê, muque e voz grossa': especial 'Amigas' mostra força das agro girls

As chamadas insistentes durante a semana toda já mostravam o que estava por vir: um festival de paetês, plumas, voz grossa, coxas idem, muita unha postiça e uma potência impressionante para arregimentar fãs invadiu a tela da Globo. A apresentação das "Amigas" na última quarta-feira (18) mostrou a que veio e provou a força dessas agro girls.

Para quem não é do ramo, como eu, aquilo é um susto: aquele figurino, perucas longas, chapéus de vaqueiro, tudo brilhando muito e tudo com gosto extremamente duvidoso. Mas que fique claro: isso é parte integrante do show e, sem isso tudo, a coisa não rolaria igual. E o que é mais incrível: com uma multidão de seguidoras, de admiradores, de mulheres que se sentem inspiradas a assumir as rédeas de suas próprias vidas.

Eu, daqui do meu lado, acho muito engraçado essa mulherada falando grosso e dando chute na porta, fazendo, acontecendo, com a voz firme e apontando o dedo para o mundo masculino. Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Ana Castela e Lauana Prado falam grosso —Ana Castela menos, é mais suave que as outras "Amigas".