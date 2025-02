Luis Miranda sobre contrato fixo na Globo: 'Gostam porque sou pontual'

Sete personagens inesquecíveis que ele resgatou em alguns momentos no espetáculo ainda embrião que ele batizou de "Cabaré", que ele mostrou em uma noite de janeiro em Salvador, numa festa fechada. Suas críticas são sempre contundentes, afiadas. Ele toca em pontos nevrálgicos, fruto das experiências vividas desde a infância pobre na Bahia. Pobre, sim, mas com direito a estudos, família unida. Adolescente, foi morar com uma tia em São Paulo, onde passou no vestibular e entrou na mítica Escola de Arte Dramática, a EAD, da ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP.

Luis Miranda no espetáculo "Cabaré", em Salvador Imagem: Divulgação

Deu aula em escolas de teatro, fez espetáculos alternativos e começou a dar certo de verdade quando participou do grupo que fazia a "Terça Insana", com as atrizes Gracie Giannukas e Graziella Moretto. Foi em São Paulo que ele deu certo, justamente na cidade inóspita e cinza. Ele, com alma toda colorida e o olhar crítico sobre o mundo que lhe era bastante inóspito também.

Quando foi chamado pela TV Globo, fez novelas e Zorra Total. Fez "Mr. Brau", com Lázaro Ramos e Taís Araujo, "Sob Nova Direção", com Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé, e ainda está no ar em "Encantado's, em nova temporada. Por onde passa, ele faz a diferença.

Experiências pessoais viram recheio dos personagens. Em seu grande sucesso no teatro, "Sete Contos", ele vivia, entre outros personagens, um flanelinha cheio de tretas, uma mãe cheia de filhos na favela, sem ter o que dar de comer a eles. Tinha também um tipo de pregador de multidões, talvez um pastor e minha personagem favorita: uma mulher muito muito rica, Sheila, que no decorrer do sketch vai bebendo champanhe demais e vai trocando as bolas, fala com desdém total de seus empregados e só preza pelo que é muito difícil de conseguir e só ela tem.

Luis diz que gosta de cutucar a sociedade porque ela também gosta de ser cutucada. Nesse novo projeto, "Cabaré", as tristezas que chegaram com o fim de uma história de amor foram o mote do que já virou um projeto em andamento com a diretora Monique Gardenberg, para estrear em São Paulo.