Emily continua em Paris - e eu grudada nela

Não dá para dizer que eu não fiquei decepcionada com a nova temporada de "Emily em Paris", no ar na Netflix. Sei o quanto é difícil manter a chama acesa principalmente numa quarta estação: às vezes o impacto continua sendo positivo, às vezes a coisa fica mais morna, é sempre mais ou menos assim. Mas o fato é que, sim, eu estava com saudades de Emily, coquete, com aquele seu jeito meio aéreo, meio destrambelhado, mas engraçado de ser, charmoso.

Também confesso que adoro acompanhar o figurino dessa série: não que eu goste exatamente, mas ele me instiga e chama minha atenção — isso já é bastante bom. Patricia Field é a mesma figurinista de "Sex and the City". As semelhanças, aliás, não param por aí: acho que a própria Emily de Lily Collins tem muito a ver com a Carrie de Sarah Jessica Parker, tanto na personalidade ligeiramente transgressora quanto naquele olhar meio fútil, leve e até bem engraçado. O próprio produtor das duas séries é o mesmo Darren Star, bem famoso e muito reconhecido já há um certo tempo. Criador e produtor.

Não acho que o fato de a protagonista se dividir entre dois amores seja o centro da história: acho muito mais interessante a antagonista e até algumas coadjuvantes importantes. Virei fã de Sylvie, a dona da agência de relações públicas que a Emily trabalha desde que aterrissou na Paris deliciosamente mostrada no seriado. Outra personagem que eu amo é sua best friend Mindy, de origem asiática, que para falar a verdade me lembra muito Sabrina Sato, com a sua rapidez de raciocínio e suas tiradas engraçadas.