Como uma deusa! Dos vícios aos traumas, Vera Fischer brilha sendo ela mesma

Acredito que o fato de eu ter gostado tanto desse quadro se deve aos entrevistadores sinceros, sem qualquer deslumbre —sem desprezar, é claro, a entrevistada, uma estrela. O bonito é que essa sinceridade raramente vista na TV trouxe junto aquelas questões delicadas de se perguntar para Vera. Falou-se, é claro, de drogas, falou-se de como ela faz, isto é, se ela ainda faz sexo aos 70 e poucos anos.

Vera Fischer posa ao lado da piscina Imagem: Reprodução/Instagram

Vera aproveitou para citar a importância dos filhos. Da mais velha, fruto de seu casamento com Perry Salles — já morto—, elogiou o comportamento no período mais frágil de sua vida, quando precisou ser internada por dependência química e não queria aquele alvoroço que no Rio de Janeiro ou mesmo o Brasil isso poderia causar. Rafaela levou a mãe para a Argentina, confissão arrancada natural e gentilmente pelos entrevistadores atentos.

Falou também muito bem do filho, cujo pai é o ator Felipe Camargo. Reconheceu o amor, o cuidado e o afeto dos dois. Explicou que era muito difícil resistir à cocaína, que era uma droga que deixava a pessoa poderosa, forte. Falou também que não tinha um parceiro nos últimos tempos e que fazia sexo com ela mesma. E que estava gostando muito disso. Disse também que estava amando esse momento, mais recolhida, mais em casa.

Vera não é a atriz mais bem produzida, nem a mais elegante ou bem vestida da TV brasileira. Mas uma das coisas que ela faz "tão grande" é a sinceridade ao tratar com delicadeza seus entrevistadores e ao responder com franqueza as questões espinhosas. Esse momento a tornou uma personagem mais relevante e mais impactante do que ela jamais foi. Ah, Vera falou também sobre o pai nazista e sobre a vida nada fácil que ela teve, mas sem tristezas e sem rancores.

Fiquei pensando aqui na música-tema de um dos seus papéis mais marcantes, "O Amor e o Poder", mais conhecida como "Como uma Deusa", cantada por Rosana na novela "Mandala" , onde ela era protagonista. Acredito que, agora, finalmente, Vera Fischer se apoderou totalmente dessa canção: Vera virou uma deusa, única nesse lugar que ela mesma criou nesse Olimpo made in Brasil.