'Babygirl' não é um thriller erótico e, sim, sobre liberdade feminina

Pois bem. Em "Babygirl", há cenas assim só que no espelho, em um "cautionary tale" invertido, em que o grande perigo e a moral da história versa sobre, finalmente, o poder feminino ouvir seus instintos e, ao mesmo tempo, continuar no jogo social. Detalhe importante também são as personagens femininas coadjuvantes. Nem as filhas de Romy, adolescentes, julgam a mãe ao saberem de seu romance e sua angústia, e nem a funcionária - assistente a expõe em praça pública na empresa. Essa sonha com uma promoção mais do que merecida e sempre adiada e usa a informação para conseguir, muito justamente, o que quer. Ainda assim, o tom não é novelesco e "vou me vingar e acabar com sua vida", mas sim de "novos tempos, novas regras do jogo". Há também um conflito de gerações interessante e oportuno tanto na dinâmica de Romy e Samuel quanto dela com as jovens. E isso é muito mais interessante que o erotismo.

Ainda assim, há cenas picantes e íntimas que nitidamente foram escritas e filmadas por uma mulher. Detalhes tão imensos que podem causar certo desconforto, mas que se forem bem absorvidos, principalmente pelo público masculino, podem render muito debate em casa. Especial atenção para a sequência embalada por "Father Figure" e pela forma como Samuel, sem dizer nada, acolhe Romy depois de um acesso de choro depois do orgasmo.

Nicole Kidman e Harris Dickinson em cena de 'Babygirl', que inverte os padrões de gênero e clichês dos suspenses eróticos Imagem: Divulgação

"Babygirl" poderia ser mais sofisticado? Obviamente. Em seu terceiro ato, especificamente, há um tom de conciliação e até didatismo que poderiam ser facilmente dispensados. Mas subverte também os clichês ao ser uma fábula, ou o "cautionary tale" que não pune moralmente a "pecadora".

"Todos nós, homens, mulheres, girafas, todos os seres, temos diferentes lados, temos feras dentro de nós. Para as mulheres, a gente não teve ainda muito espaço para explorar nosso comportamento. Não só sobre o quanto nós somos fortes, mas também o quanto somos fracas também. Eu fui criada por pais que não acreditam que somos bons ou maus, mas sim um pouco das duas coisas. E a gente precisa continuar jogando luz sobre isso porque quanto mais a gente reprime isso mais perigoso se torna", comentou a diretora quando questionada sobre porque de não punir Romy no final do filme, como em uma trama simplista dos anos 80 e 90 (ecos de "Atração Fatal" e Glenn Close não são mera coincidência).

"Por isso que eu não quero punir nenhum de meus personagens, mas sim que eles apenas sejam eles mesmos, de forma que a gente realmente se conecte com eles e nos sintamos menos sozinhos", concluiu a diretora.