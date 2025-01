Salles: Globo de Ouro confirma 'talento de Fernanda e do cinema brasileiro'

"Ainda Estou Aqui" foi visto por mais de três milhões de pessoas no Brasil. Como vê o diálogo do filme com o público "de casa" para quem, principalmente, o filme foi feito? Isso se deve, além de um belo filme, ao momento político e social pelo qual o Brasil passa? Há no nosso inconsciente (e talvez consciente) coletivo o desejo por histórias que ponham o dedo na ferida aberta que ainda é a Ditadura Militar no Brasil e que nos ajudem a lidar e tratar esse grande trauma?

O público de diversas gerações optou por vivenciar esse filme coletivamente, para se reencontrar com um reflexo da história do país. Esse é o maior prêmio com que poderíamos sonhar. Esse reencontro gerou textos e artigos que ultrapassaram as páginas culturais, e também uma série de debates nas mídias sociais. Um filme só se completa no olhar do outro. Aqui também.

As pessoas se apropriaram do filme, geraram seus próprios vídeos sobre pais e avós perseguidos ou desaparecidos durante a ditadura militar. A Lei da Anistia foi questionada, a UFRJ retirou o [título de] Doutor Honoris Causa do ditador Emílio Garrastazu Médici. Esse impacto onde mais nos importava tem sido bem emocionante, e acabou ressoando fora das nossas fronteiras.

Indicações a prêmios e prêmios importam ou não? Acredito que importa mais a trajetória e servem somente para que os filmes sejam mais conhecidos e, assim, mais vistos, e as histórias toquem mais pessoas. Concorda?

Sim, plenamente. Em um mundo com tamanha multiplicação de imagens, as indicações têm o mérito de ajudar os filmes independentes a existir. Nesse sentido, as indicações nos Golden Globes (Globo de Ouro), no Bafta ou no Goya são importantes. E aproveito para sublinhar que não somos favoritos a nenhum desses prêmios, em um ano atípico. Qualitativamente, o ano é bem mais competitivo do que no de "Central". E há um franco favorito, que deverá receber múltiplas indicações.