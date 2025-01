Globo de Ouro: quem são os concorrentes de 'Ainda Estou Aqui' e onde vê-los

Ainda que se destaque diante das demais indicadas com sua atuação contida e explosiva ao mesmo tempo, a brasileira enfrenta o lobby de nomes fortes, como Nicole Kidman ("Babygirl", que estreia em 9 de janeiro), Angelina Jolie ("Maria Callas", que estreia em 1 de fevereiro), Kate Winslet ("Lee", em cartaz nos cinemas) e Pamela Anderson ("The Last Showgirl", que estreia em breve e tem direção de Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola, e que concorre também a melhor canção com "Beautiful that Way".

Há quem aposte na atuação correta de Angelina, mas a ousadia de Nicole ao viver uma alta executiva em busca de sua satisfação sexual pode levar a melhor na categoria. Kate Winslet está ótima, também contida e forte como a célebre fotógrafa de guerra Elizabeth 'Lee' Miller. Já Pamela pode correr por fora e surpreender com um papel que tem pontos fortes de contato com sua trajetória ao viver uma dançarina de um cassino em Las Vegas que tem seu show cancelado e tem que encontrar um novo caminho aos 57 anos.

Emilia Pérez

Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez em cena de "Emilia Pérez", indicado a dez Globos de Ouro 2025 Imagem: Divulgação / Paris Filmes

Analisando com mais detalhes os indicados a melhor filme internacional, o francês "Emilia Perez" parece ser o forte concorrente de "Ainda Estou Aqui", pois é recordista de indicações deste ano do Globo de Ouro, com 10 no total. Além de filme em língua não-inglesa (ou filme internacional), filme musical ou comédia, atriz em musical ou comédia (Karla Sofía Gascón), atriz coadjuvante (Selena Gomez e Zoe Saldaña).

A trama esdrúxula do musical que conta a saga de um chefe do tráfico mexicano que contrata uma advogada para auxiliá-lo no processo de redesignação de gênero e se torna Emília Perez vem ganhando fãs em todo o mundo.