Investimento, debate e muita viagem: o caminho de Fernanda Torres ao prêmio

Mas, nesse universo de hoje, o cinema brasileiro faz história e, como afirmou o diretor Walter Salles em entrevista para Splash, está se reconectando (mais uma vez) com seu público. Ainda que mais do que desejada, a vitória de Fernanda também foi uma surpresa para o Brasil, afinal, como bater, com um filme falado em português, nomes como Nicole Kidman (apontada como favorita), Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Blanchett e Pamela Anderson?

Walter Salles e Fernanda Torres; atriz concorre ao Globo de Ouro Imagem: Alile Dara Onawale / Divulgação

Só com uma receita que equilibra uma produção contínua de filmes ao longo desses 25 anos, política pública que investe nessa produção, um ótimo filme, prêmio em um festival internacional importantíssimo, uma campanha forte com verba para promover o filme, debates, viagens da equipe e quase transformar Fernanda em uma aeromoça, como ela brincou, e o trabalho da mídia, nacional e internacional, apontando o valor do filme e de Fernanda para a opinião pública e para os próprios jornalistas e críticos que votam no Globo de Ouro.

Dito tudo isso, foi uma surpresa a vitória de Fernanda? Foi. Mas uma surpresa só possível graças a essa equação muito bem resolvida, que fortaleceu "Ainda Estou Aqui" e deixou espaço para que o impossível ocorresse.

Demi Moore fez discurso emocionante após vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical Imagem: Rich Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Em uma premiação sem grandes surpresas e emoções, foram duas atrizes, Fernanda Torres e Demi Moore, que agitaram os corações do público que acompanhou a cerimônia longuíssima e um tanto quanto atrapalhada (o que nem é de todo ruim, pois quebra o protocolo e dá uma certa humanidade). Um teleprompter que falha rapidamente, duas atrizes (Moore e Margaret Qualley) que se distraem e quase esquecem de anunciar o prêmio, um vídeo que falha? Há uma graça nos imprevistos, que também agitaram um pouco a festa, que vinha previsível.