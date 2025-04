Karla Sofía Gascón joga futebol nos Prêmios Platino:'Muitos filmes por vir'

Karla Sofía Gascón dá entrevista em partida beneficente dos Prêmios Platino de cinema na Espanha Imagem: Divulgação

Mas Karla também não deixa de dar respostas controversas. Perguntada sobre como poderia "mudar o clima de "Emilia Pérez" com sua presença nos Platino, ela rebateu: Eu não posso mudar nada com "Emília Pérez" porque não estamos indicados, não podemos ser indicados, ainda que eu sempre tenha considerado que um filme francês também é latino e o francês vem do latim. Então, é preciso mudar essas regras urgentemente. Inclusive agregar os italianos, que também são latinos, os principais", completou a atriz, que acaba de lançar sua autobiografia ("Lo que Queda de Mí") e também deve filmar em breve o longa "Las Malas", do diretor argentino Armando Bó, inspirado no livro de Camila Sosa Villada.

Considerado o Oscar do cinema latino, neste ano nos Platino o Brasil concorre com 11 indicação: "Ainda Estou Aqui" (para melhor filme, direção para Walter Salles e atriz para Fernanda Torres), "Senna" (melhor criação de série, melhor série, melhor ator para Gabriel Leone, melhor ator coadjuvante para Hugo Bonemer), "Cidade de Deus - A Luta não Para" (melhor atriz para Andreia Horta, melhor ator para Alexandre Rodrigues) e Melhor Animação com "A Arca de Noé", de Sergio Machado.