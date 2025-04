"Ainda Estou Aqui" conquista inédito Prêmio Platino de Melhor Filme

Luiz Bolognesi com o Prêmio Platino de "Melhor Criação de Série" para "Senna" Imagem: Divulgação

Em séries, "Senna", dirigido por Vicente Amorim e Julia Rezende, levou o Platino de "Melhor Criação de Série". Assinada por Luiz Bolognesi, Patrícia Andrade, Fernando Coimbra e Vicente Amorim, a série, disponível na Netflix, conquistou um prêmio concorrido, em uma categoria que tinha a favorita "Cem Anos de Solidão" entre os indicados. Escolha justa, pois "Senna" cria um universo novo, ainda que seja uma cine-biografia de Ayrton Senna, enquanto "Cem Anos de Solidão", também na Netflix, adapta o universo de Gabriel García Marquez para a tela.

"Estou muito feliz não só por mim, mas por todos que criaram a série comigo, Fernando Coimbra, Vicente Amorim, Patrícia Andrade, pelos produtores, Caio e Fabiano Gullane, mas sobretudo pelo cinema brasileiro, que é uma luta de resistência. Nós vínhamos num bom momento e o cinema brasileiro está um pouco abandonado desde que começou o governo Temer e o Bolsonaro. E infelizmente a Ancine (Agência Nacional do Cinema) ainda não retomou sua potência, mas o cinema brasileiro está resistindo e esse ano é um ano maravilhoso para o cinema brasileiro. Ganhamos o Oscar, o Urso de Prata em Berlim (para "O Último Azul"), estamos em Cannes com "O Agente Secreto". Ganhamos "Melhor Criação de Série" em um ano em que tem séries maravilhosas , como "Cem Anos de Solidão", "Cidade de Deus", uma série incrível. Esse é um prêmio da luta de todos nós operários do cinema brasileiro, reconhecimento pelo nosso talento e nossa capacidade de resistir e continuar fazendo cinema", declarou Bolognesi ao Splash UOL. "Senna" também concorria a Melhor Ator para Gabriel Leone e Melhor Ator Coadjuvante para Hugo Bonemer.

A equipe de "Cem Anos de Solidão", Melhor Série do Prêmio Platino 2025 Imagem: Divulgação

A série colombiana, no entanto, levou o principal prêmio da noite na categoria, o de Melhor Série, Melhor Ator para Claudio Cataño (Aureliano Buendía) e Melhor Ator Coadjuvante para Jairo Camargo (Apolinar Moscote). A maravilhosa Marleyda Soto (Ursula Buendía) não levou o Platino de Melhor Atriz em série, que foi para Candela Peña, de "O Caso Asunta" (na Netflix). Na mesma categoria, concorria Andreia Horta por "Cidade de Deus - A Luta Não Para", que também concorria a Melhor Série e Melhor Ator para Alexandre Rodrigues. O Brasil teve no total 11 indicações, número record, completadas com a de Melhor Animação para "Arca de Noé", de Sergio Machado.