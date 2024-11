Premiado na Mostra SP, 'No Other Land' retrata a questão Palestina-Israel

Enquanto o brasileiro retrata a luta dos animais, Bombeiros e voluntários para vencer o maior incêndio que já atingiu o Pantanal, "No Other Land" traz uma outra luta. Um dos documentários mais celebrados do ano, o filme traz a questão da Palestina com uma abordagem humana, pessoal e geopolítica ao mesmo tempo. Realizado por um coletivo palestino-israelense de quatro ativistas, cocriado durante os tempos mais sombrios e aterrorizantes da região, "No Other Land" conta a história dos jovens Basel Adra e Yuval. O primeiro é um ativista palestino de Masafer Yatta, que desde a infância luta contra a expulsão em massa da sua comunidade pela ocupação israelense. Desde sempre, Basel documenta o apagamento gradual da situação no local, ao mesmo tempo em que as casas de famílias durante as transferências forçadas na Cisjordânia ocupada.

Um dia, ele conhece o jornalista israelense Yuval, que se une à sua causa. Ao longo de anos, o filme acompanha a amizade que se forma enquanto eles lutam contra a expulsão. Mas, enquanto Basel fica preso em meio a uma forte ocupação militar, Yuval tem liberdade de ir e vir. Vencedor de importantes prêmios, como o de Melhor Documentário e Prêmio do Público da seção Panorama Documentário no Festival de Berlim, é um forte concorrente ao Oscar 2025 de documentário.

"Uma denúncia sistemática e coletiva da Cisjordânia e Palestina e um apelo poético do Pantanal no Brasil, ambos com terríveis implicações globais, criadas por cineastas corajosos e dedicados a conscientizar a respeito de tragédias que estão acontecendo agora, e estas obras destacam a urgência e relevância de seus temas", declarou o ator e cineasta português Gonçalo Waddington ao anunciar os prêmios no encerramento da Mostra. Integraram também o júri o cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf, a atriz Camila Pitanga, a curadora e produtora Hebe Tabachnik, o produtor Kyle Stroud e o crítico de cinema francês Thierry Meranger.

Outros dois filmes que trataram da questão Israel-Palestina na Mostra SP foram "Por Que a Guerra", do israelense Amos Gitai, e "Aqui as Crianças não Brincam Juntas", do iraniano Mohsen Makhmalbaf. Gitai, que esteve na Mostra 2024 também com "Shikun", traz a proposta de encenar com "Por Que a Guerra" um diálogo entre Sigmund Freud e Albert Einsten, baseado em cartas que os dois trocaram nos anos 1930, antes da ONU e da Segunda Guerra existirem. Neste diálogo epistolar, os dois discutiram sobre o porquê de a humanidade, ainda que tenha havido tanto progresso, se mate em conflitos tão brutais quanto inúteis.

"Por Que a Guerra" complementa "Shikun", que parte do teatro do absurdo do dramaturgo Eugène Ionesco para retratar, em um conjunto habitacional em Israel, diversos perfis de judeus. Como quem passeia pelo Shikun, a câmera de Amos Gitai acompanha a atriz Irène Jacob pelo conjunto habitacional enquanto ela encontra diferentes encontros entre pessoas que falam línguas diferentes, pensam de forma diferente e são de gerações diferentes. À medida em que se discutem até onde cada um abre mão de seu pensamento individual para se integrar ao todo, alguns se transformam em rinocerontes, em um claro paralelo com a peça "O Rinoceronte", de Ionesco.