Sem mágoas: Karla Sofía Gascón responde se está 'bem' com Brasil

"Moti" (André Okuma) e "Green Gray Black Brown" (Yuyan Wang) não só foram escolhidos como os grandes vencedores da 34ª edição do Curta Cinema, como podem estar no Oscar 2026 na categoria de Melhor Curta-Metragem.

Segundo o crítico de cinema Vitor Búrigo, este é um dos poucos festivais que qualificam filmes vencedores para disputar uma indicação ao prêmio. O festival, que aconteceu entre 23 e 30 de abril, exibiu 156 filmes no Rio de Janeiro.

O filme de André Okuma, que venceu a mostra Competitiva Nacional, acompanha uma senhora de 84 anos que recebe uma visita inesperada e revisita segredos familiares e traumas de infância vividos no Brasil dos anos 1940. Ao mesmo tempo, ela vê seu neto ser consumido pelo ódio da polarização política, e fala sobre a união representada pelo moti, doce japonês tradicional. Já o filme de Yuyan Wang, que venceu a Competitiva Internacional, explora criticamente as interseções entre tecnologia, capitalismo e natureza sintética ao retratar um "reino" projetado por startups globais.

Alguns filmes do festival seguem disponíveis online no Itaú Cultural Play até meados de maio. "Vale a pena ficar de olho, porque o Curta Cinema sempre traz um apanhado geral do novo cinema brasileiro contemporâneo", avalia Vitor Búrigo.

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.