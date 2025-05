Em Cannes, Tom Cruise é rei e se despede de 'Missão Impossível'

Alguns fenômenos são inexplicáveis e só nos resta aceitar. Mesmo depois de quase 30 anos e sete filmes depois, " Missão Impossível" e, claro, Tom Cruise, continuam parando não só a Croisette, a famosa avenida à beira-mar da cidade francesa que é sede do maior festival de cinema até o dia 24, mas também o mundo do cinema.

Assim como em sua segunda passagem pelo festival, em 2022, com "Top Gun Maverick", Cruise parou a cidade, que costuma ficar (muito) lotada só na sexta-feira, quando os espectadores "normais", ou seja, os que não estão credenciados como profissionais do evento (como a própria imprensa, produtores, atores, entre outros do audiovisual), têm tempo para badalar pela Riviera Francesa e tentar ver um pouquinho de seus ídolos no evento que mais exclui que inclui o público.

Mas Tom Cruise é sempre assim. Magnético, carismático, atencioso. Mesmo em meio ao caos diante do tapete vermelho mais concorrido do cinema, parou sorridente para tirar fotos com os fãs, dar autógrafos e desfilar com calma ao som do tema de "Missão: Impossível", composta por Lalo Schifrin, executava ao vivo por uma orquestra de 40 músicos e da trupe do filme dirigido por Christopher McQuarrie, que contou com a presença de nomes como Simon Pegg and Ving Rhames.