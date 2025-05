Cannes 2025: Brasil em destaque, prêmio para De Niro e apostas do Oscar

Em 2023, o cineasta voltou a Cannes fora de competição com o documentário "Retratos Fantasmas" e agora, com "O Agente Secreto", traz também Wagner Moura de volta, duas décadas após "Cidade Baixa", de Sergio Machado, disputar a mostra Um Certo Olhar, dedicada a projetos de linguagem mais experimental que a competição oficial ou obras de cineastas em início de carreira. Neste ano, por exemplo, três nomes aguardados da Um Certo Olhar são atores e atrizes hollywoodianos que se lançam à direção: Kristen Stewart com "The Chronology of Water", Scarlett Johansson com "Eleanor the Great", estrelado por June Squibb, e Harris Dickinson com "Urchin".

Nessa quarta-feira, quatro curtas-metragens do projeto Directors' Factory Ceará Brasil, apadrinhado por Karim Aïnouz, abrem a prestigiada Quinzena de Cineastas (antiga Quinzena dos Realizadores). Criados por jovens talentos do Norte e Nordeste do Brasil em colaboração com cineastas de Cuba, Portugal, França e Israel, os quatro curtas trazem a diversidade em questão: A Fera do Mangue, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel); A Vaqueira, a Dançarina e o Porco, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal); Ponto Cego, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e Como Ler o Vento, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).

Parceria da Secretaria da Cultura do Ceará com a Quinzena de Cineastas, por meio do Instituto Mirante de Cultura e Arte, Instituto Dragão do Mar, e produção da empresa Cinema Inflamável, com Janaina Bernardes e a coprodutora francesa Dominique Welinski, a Directors Factory Ceará Brasil é mais um passo rumo à internacionalização e a continuidade do cinema brasileiro.

Cineastas brasileiros selecionados para o projeto Directors? Factory Ceará Brasil, que abre a Quinzena dos Cineastas em Cannes 2025 Imagem: Divulgação

O Brasil ainda disputa a Semana da Crítica com "Samba Infinito", que traz Camila Pitanga e Gilberto Gil no elenco e "nos leva a uma jornada urbana, que é ao mesmo tempo festiva e melancólica". O curta "acompanha um gari durante o Carnaval, busca retratar o luto pela perda da irmã do personagem e a sua jornada ao encontrar uma criança perdida."

Já na Cannes Classics, o festival homenageia um de seus diretores brasileiros mais queridos com "Para Vigo Me Voy!", documentário sobre Cacá Diegues. Dirigido por Lírio Ferreira e Karen Harley, o filme tem produção de Diogo Dahl, de "Cinema Novo" (vencedor da "Palma de Ouro", o L'oeil D'or, de documentário em 2016). Dahl também apresentou a sessão de "Bye Bye Brasil", a obra-prima de Diegues, em cópia restaurada em Cannes 2024. Certamente, como todas as sessões do Classics, "Para Vigo me Voy" promete ser uma sessão emocionante.