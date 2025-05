Rodrigo Teixeira: Cinema comercial é bom, mas filmes indies pedem por apoio

Por que eu havia de não estar bem com Brasil? Eu adoro a Fernanda Tores, e 'Ainda Estou Aqui' é um filme que gostei muito (?) Um beijo para todo o Brasil, amo muito vocês Karla Sofía Gascón

Karla Sofía revelou que até já conheceu Maurício de Sousa e sua família durante uma viagem em Milão. "Quando fui ao Brasil, me senti tão querida e tão amada por todos. Me encantam. Tomara que eu possa trabalhar com alguns projetos, só tenho que apreender um pouquinho de português. Quando fui, haviam coisas que queríamos fazer juntos", afirmou.

Vitor Búrigo afirma que a atriz "quase gerou um climão", mas conseguiu contornar a situação. "Todos os brasileiros que estavam lá indicados disseram que ela é uma querida", pontuou Flavia Guerra. "Me parece que ela está querendo ressignificar essa carreira e falar de coisas positivas".

