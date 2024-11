Mostra SP: filmes premiados voltam na repescagem e discutem estado do mundo

0:00 / 0:00

Em vez de tratar da rotina e dos desafios de Ruth Goldman (Kathleen Chalfant) com comiseração ou excesso de drama, a diretora filma uma história em que há cuidado, humanidade e respeito, principalmente por parte dos funcionários do local. Em uma das cenas mais interessantes, ela entra na cozinha e começa a preparar o café da manhã de todos, como fez a vida toda em seu restaurante. Em vez de criar uma confusão, impedi-la ou subestimá-la, o que poderia desencadear uma crise, os funcionários a acolhem, deixam que ela comande o trabalho enquanto o médico conduz uma conversa com ela. É um raro momento de cinema que coloca o espectador no centro da ação e, sem fazer alarde, consegue realmente fazê-lo se sentir na pele de quem convive com a demência.

Já "Hanami", o outro vencedor, dirigido pela portuguesa de origem cabo verdiana Denise Fernandes, conta a história de Nana, jovem que cresceu em uma remota ilha vulcânica de onde todos querem partir. Mas ela quer ficar. Sua mãe, Nia, que sofre de uma doença misteriosa, partiu logo depois que ela nasceu. A mãe volta quando Nana já é adolescente e as visões de mundo se chocam. Se Nia, como muitos, partiu em busca de uma vida melhor, Nana, apesar das questões sociais, econômicas e até geológicas da Ilha do Fogo, valoriza sua terra e sua cultura. A volta da mãe, além do contato com outras gerações sobrepõe tempos e mundos.

"Obrigada ao público, ao júri, à equipe do filme, maravilhosa. Agradeço às pessoas da Ilha do Fogo, que deram o máximo para que esse filme acontecesse, e a São Paulo por essa memória que vai ficar para sempre", declarou Denise ao receber o prêmio.

Entre os documentários, os prêmios foram para o contundente "No Other Land", de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, uma produção Palestina e Noruega, que trata da luta e da amizade entre um jovem palestino que luta por seu povo e encontra em um jornalista judeu companheirismo nessa luta e também amizade, apesar de tantas diferenças. Outro premiado foi "Sinfonia da Sobrevivência", do brasileiro Michel Coeli (Brasil).