Dira Paes diz que 'Manas' denuncia abuso sexual e silêncio imposto à mulher

O grande destaque, no entanto, é do filme "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), que concorre ao principal prêmio do festival: a Palma de Ouro. O longa, que será exibido no próximo domingo, acompanha um professor (Wagner Moura) que, em 1977, decide fugir de seu passado violento e misterioso. Ele se muda para Recife com a intenção de recomeçar —mas começa a ser espionado por seus vizinhos.

É um ano importante para o cinema brasileiro, ainda que a seleção não traga tantos filmes nossos. Já tivemos outros anos com mais filmes na disputa e nas mostrara paralelas, mas é um ano muito bonito por ser o país de honra.

Vitor Búrigo

Segundo Flavia Guerra, que está em Cannes para a cobertura do evento, nunca houve tantos brasileiros presentes para acompanhar o festival. Além da exibição e disputa dos filmes, o Festival Cannes pretende receber nos próximos dias painéis voltados para o cinema brasileiro e com representantes nacionais.

