'Wolfs': Clooney e Pitt voltam em 'dois homens, alguns segredos e humor'

Desta vez, são dois homens, alguns segredos e muitas trapalhadas. Há um quê das comédias de erros, pense em Buster Keaton e suas intermináveis sequências de confusões. Há um quê de Tarantino e "Pulp Fiction" (não por acaso o "wolf", com o plural errado, em vez de "wolves") e há muito da Nova York dos anos 1970 e seus filmes com lentes de bordas borradas e um clima noir contemporâneo. E há também a nostalgia de homenagear outras grandes duplas que se amavam e se odiavam no cinema como Robert Redford e Paul Newman em "Butch Cassidy", por exemplo.

Mas vamos à trama. Clooney é um "lone wolf", um lobo solitário, um respeitado "fixer", palavra que não tem tradução direta para o português, mas que pode ser interpretada como um "conserta tudo" ou "solucionador". No audiovisual, por exemplo, "fixer" é o profissional que trabalha desde a preparação de uma viagem de uma equipe e da produção, além de resolver questões de logística e de fazer contato com fontes, entrevistados e até tradução. Já no filme de Pitt e Clooney, ser fixer significa ser um "cleaner" ou um agente meio secreto que arruma tudo, ou some com tudo, inclusive com o corpo de uma cena de um crime.

Brad Pitt e George Clooney voltam a atuar juntos depois de 15 anos na comédia de ação "Wolfs", "Lobos" no Brasil, em cartaz na AppleTV+ Imagem: Divulgação / AppleTV+

Aqui voltamos a Tarantino e o fixer Winston Wolfe, ou The Wolf, o personagem de Harvey Keitel em "Pulp Fiction", para quem se deve ligar se precisar que uma cena de crime seja limpa. Curiosamente, Michael Clayton, personagem de Clooney no premiado "Conduta de Risco" (2007), também é uma espécie de fixer ou cleaner, pois o advogado também "limpa e conserta" as sujeiras que os clientes da firma em que trabalha cometem.

De volta à trama, tudo começa quando Clooney é chamado por Margaret (Amy Ryan), procuradora pública proeminente de meia idade que precisa que uma cena seja limpa. Depois de bater papo com um cara bem mais jovem do que ela no bar de um luxuoso hotel de Nova York, ela foi para o quarto com o garoto, chamado assim de Kid (Austin Abrams). Só que um acidente acontece e ela entra em desespero. Ela liga, então, para o personagem de Clooney, que vai ser chamado apenas de "Margaret's Man", o cara da Margaret.

Ele chega, sem perguntar muito e vai começar o trabalho. Só que bate à porta do quarto outro fixer, Brad Pitt, contratado por Palm, a dona hotel que, por motivos óbvios, não quer escândalos envolvendo seu novo empreendimento.