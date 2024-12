Espiritualidade e proteção: Acidum Project expõe sua street art abstrata

Arquiteturas e rendas tradicionais do Nordeste brasileiro servem de inspiração para o Acidum Project, um coletivo formado pelo duo de artistas Terezadequinta e Robézioque. Conhecidos pelos seus trabalhos de arte urbana, eles reuniram essas influências e criaram desenhos abstratos, uma geometria sagrada, na qual cada fragmento compõe uma trama de culturas, tempos e mundos em sua nova exposição "Mantra". Este recorte de sua produção pode ser visto a partir desta quinta-feira (28), na Cave Galeria, em Fortaleza, Ceará.

Com a curadoria de Lucas Dilacerda, a "Mantra" apresenta a nova produção abstrata e escultórica do coletivo, reunindo pinturas, desenhos e esculturas que discutem temas como espiritualidade e proteção. A Cave é uma galeria de arte contemporânea que tem como missão difundir a arte brasileira, com um olhar especial para a produção artística do Nordeste.

Lapidação, 2024, Óleo, acrílica e spray sobre tela, do Acidum Project Imagem: Viktor Braga

Nesta exposição, Acidum amplia a sua pesquisa para investigar a história da pintura, as funções ancestrais da escultura e as cosmovisões sagradas. As obras aqui reunidas são canais de comunicação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, entre o plano visível da matéria e o plano invisível da existência. Essa inspiração veio justamente nos últimos anos, com a pandemia como um catalizador.