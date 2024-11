'A Casa Carioca é Suburbana': uma imersão na cultura e resistência do Rio

Quem anda pelo centro do Rio de Janeiro já se deparou com várias Amorinhas, figuras frequentes no trabalho da artista Amora Moreira. Após seis anos pintando empenas de prédios e muros com essas temáticas pelo Brasil afora, Amora deixa um pouco a rua e mostra seus desenhos em sua primeira mostra individual.

Até o dia 30 de novembro, é possível ver a exposição intitulada "A Casa Carioca é Suburbana" no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro. A seleção é uma jornada íntima pelo trabalho de Amora, explorando as memórias que moldaram não somente a sua identidade, mas também a de uma região, a zona norte do Rio.

Com instalações, fotografias e elementos audiovisuais, Amora apresenta um olhar diferente da região, ora associada a temas como violência e vulnerabilidade social, ora estereotipada, esvaziada de sentido por vieses meramente mercadológicos.