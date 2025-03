Mural reúne grandes nomes da arte urbana para marcar o início da SP-Arte

São Paulo ganhou um mural com uma seleção de street art. Ao todo, obras de 20 artistas, nomes já reconhecidos da cena paulistana e representados pela galeria Choque Cultural, além de convidados internacionais, assinam um trabalho coletivo de lambe-lambe no estúdio de Alê Jordão, no Itaim Bibi, em São Paulo. A obra marca o início da SP-Arte 2025 e foi inaugurada ontem juntamente com a abertura de uma exposição que apresenta ao público trabalhos individuais desses artistas.

Mural coletivo de lambe-lambe com artistas da street art Imagem: João Liberato

"Todo ano fazemos um evento pré-SP-Arte e, desta vez, resolvemos criar na fachada do meu estúdio. Quem passar por aqui, vai ver a personalidade de cada artista e tudo vai se transformando em uma coisa só. Dentro, vamos apresentar os trabalhos autorais desses convidados. As obras estarão interagindo", comenta o artista visual Alê Jordão, que também participa da criação coletiva.

Participam do mural e da exposição o pintor conceitual inglês Adam Neate; Érica Mizutani, designer, artista plástica, performática e urbana; o Estúdio Bijari; Daniel Melim; o artista multimídia Jaca; Flávia Itiberê, reconhecida por seu trabalho têxtil; a pintora e desenhista Mariana Martins; o inventor Narcélio Grud; Rafael Silveira; o artista visual, performer e pesquisador Sérgio Adriano H; e o argentino Tec, todos representados pela Galeria Choque Cultural.