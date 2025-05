Após remoção e protesto, 1ª deputada negra no Brasil ganha mural em SC

Antonieta de Barros fez história no país. Entre as décadas de 1930 e 1940, a jornalista, professora e política foi a primeira mulher negra no Brasil a se tornar deputada estadual. Sua eleição ocorreu em Santa Catarina três anos após a conquista ao direito de voto pelas mulheres. A deputada tinha no centro de sua plataforma política a educação para todos, além da emancipação dos mais pobres e das mulheres. Não é raro que personagens históricos negros sejam apagados, esquecidos. Em Florianópolis, a história de Antonieta volta a ganhar destaque na forma de um mural.

Toda essa história ganha formato e 300 litros de tinta nas paredes de 34 metros do edifício Atlas, no centro de Florianópolis. A artista Gugie Cavalcanti inaugura uma nova pintura do rosto de Antonieta de Barros no prédio, após a primeira versão (feita em 2020), ter sido removida devido a reformas estruturais no prédio, necessárias por conta de infiltrações. Na época, a remoção chocou a população, que pediu para que a obra fosse refeita.

Artista Gugie em frente ao Edifício com pintura de Antonieta Imagem: Beatriz Macieski e Jéssica Fernandes

"Nós ficamos muito tristes com a remoção e a população também. Além do visual, é uma obra que traz uma figura muito querida para a cidade. Antonieta foi uma referência local e nacional", conta Gugie Cavalcanti. Mulher negra, artista visual, grafiteira e mãe da Lia e da Cássia, Gugie imprime seu olhar em cada tela, das pequenas às gigantes, nas laterais dos prédios. Neste seu olhar, o povo negro tem lugar de ser e estar no mundo, não somente como sobrevivente, mas vivente.