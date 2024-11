Belém ganha 5.000 m² de arte nas ruas: 'Impacta a todos que passam por ela'

A escolha dos artistas foi feita por meio de edital público. Em 2023, foram 25 artistas e 19 obras inéditas trabalhando durante 63 dias - desses, 20 dias de pintura direto sob o sol, chuva e algumas dificuldades de logística pela grandeza do projeto. "Se eu contar que tivemos que buscar sprays em Manaus e esperar cinco dias para chegar de barco em Belém, pois nos outros estados vizinhos não tinha mais, ninguém acredita. Essas são as dificuldades de quem executa projetos na região Norte do país. Mas eu acredito que, no final, tudo valeu a pena. Ganhamos um espaço nosso, feito por artistas e produtores daqui. Que mesmo com todas as dificuldades, ainda acreditam que a arte pode mudar a vida das pessoas", pontua.

Parede parte do Museu de Arte Urbana de Belém Imagem: Bruno Carachesti

A diretora do projeto, Joelle Mesquita, reforça: realizar um projeto de street art em Belém é enfrentar desafios que vão além da arte em si. "A logística, estruturas montadas, o clima enquanto o artista busca inovar e provocar reflexões. As ruas se tornam uma tela viva, onde lidar com a aceitação do público, questões de espaço e a própria efemeridade da obra são partes do processo. É nesse equilíbrio entre resistência e criatividade que a arte urbana se manifesta, dando voz à cidade e seus habitantes", finaliza.

Além da exposição e obras inéditas, a iniciativa conta com oficinas de arte urbana ministradas pelos artistas participantes e selecionados no edital, visitas guiadas durante o mês de novembro e um grande festival no dia da inauguração, marcada para este domingo. A programação de música, arte e esportes, intrinsecamente ligada à cultura urbana, ocorre no Complexo Ver-o-Rio e será totalmente gratuita.