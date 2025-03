Buenos Aires não tem só denúncia de propina, tem também estátua para ela

O monumento à propina em Buenos Aires Imagem: Felipe Restrepo Acosta/CC

O idealizador dessas figuras foi o arquiteto do edifício, Alberto Belgrano Blanco. A escultura ficou sob responsabilidade de José Hortal, então diretor nacional de arquitetura do país. Hoje, no entanto, se considera certo que o real escultor foi o artista italiano Troiano Troiani. O que se conta é que Alberto queria usar as esculturas para simbolizar seu cansaço com o assédio durante a construção do edifício, exigindo propinas para resolver qualquer inconveniente na obra.

Não há registro efetivo que o que está sendo retratado ali seja propina. As imagens, no entanto, falam por si. Assim como os registros históricos de propinas que ocorriam nas concessões de obras públicas na Argentina na década de 1930, quando o edifício começou a ser erguido. O peso de denúncia das estátuas só ganhou força há menos de 10 anos, quando um ex-secretário de obras públicas foi preso, o que iniciou uma investigação jornalística que levantou o passado do edifício e suas duas estátuas.

De monumento essas estátuas não têm nada. A mensagem que passam, no entanto, serve como um recado do passado. Recado bem atual, conforme as denúncias recentes.