Festival transforma Canela em vitrine de arte urbana e luz com obras de SP

Imagem da exposição artística 'Cidades (Im)Possíveis', de Bijari Imagem: Bijari

A "Banca de Neon", de Alê, une luz e palavra, matéria e metáfora. A instalação se apropria da poesia concreta, manipulando palavras ordinárias e cotidianas para criar uma composição disruptiva, onde o banal se torna extraordinário.

Os neons aparecem não apenas como elemento visual, mas como condutores de significados. Outro destaque do artista é o "Carrinho de Supermercado de Neon", que traz a fusão entre o objeto urbano e o discurso artístico.

O Estúdio Bijari também utiliza a luz como elemento central na criação de suas obras, como na escultura "Granada MK2", feita com LED e que pulsa, criando uma interação única com o público. A participação do Bijari no festival conta ainda com a obra "Cidades (Im)Possíveis", parte do binômio "Cidade/ Natureza" que apresenta ao público paisagens digitais que sobrepõem e transformam momentaneamente o espaço real.

Esta obra tem origem em uma instalação feita em outro festival, em Campos do Jordão, em São Paulo, há 2 anos. O vídeo mapping possibilita a transformação virtual das paisagens físicas e abre brechas no real ao nos trazer outras maneiras de olhar para o ambiente já conhecido e estagnado, o que nos estimula a imaginar novas possibilidades de criação da cidade.

A exposição em Canela celebra a união entre artistas, curadores e produtores, exibindo trabalhos de representantes de nomes como André Severo, Daniel Lima, Gabriel Vinagre, Vjana, Jana Castoldi, Katia Maciel, Kira Luá e VJ Lee Alonso. A direção artística do festival é assinada pela curadora Daniela Bousso.