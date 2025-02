O beijo mais antigo da arte pode estar no Brasil e tem 6.000 anos

A celebração do amor, no entanto, precede esses santos no Brasil. E a arte pode provar isso. No que hoje é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, está o maior acervo de pinturas rupestres das Américas, com desenhos que podem ter sido feitos há até 12 mil anos.

Esses primeiros brasileiros artistas registravam o cotidiano nas paredes. Essas artes nas paredes eram feitas com pigmentos naturais, como óxidos de ferro e carvão. Devido ao clima seco e das rochas areníticas, as pinturas seguem bem preservadas até hoje.

Entre os desenhos, muitos animais e a rotina de caça e coleta da época. São mais de mil sítios arqueológicos no local com as mais variadas artes. No Boqueirão da Pedra Furada, um dos pontos mais famosos do parque, está o suposto beijo mais antigo da história da arte.

Se a datação mais conservadora estiver correta, o desenho pode ter sido feito há 6.000 anos. Para contextualizar, na história da arte, as evidências mais antigas de beijos em representações visuais foram encontradas em esculturas e relevos sumérios e assírios, datando de aproximadamente 2.500 a.C., um milênio e meio depois do beijo do Piauí.

Pintura rupestre encontrada no Parque Nacional na Serra da Capivara, no Piauí Imagem: ICMBio e Parque Nacional da Serra da Capivara

Como é um desenho bem primitivo, ainda há uma disputa se de fato é uma representação de beijo ou não as figuras que estão com as cabeças encostadas nessa pintura. É difícil afirmar que o beijo romântico que entendemos hoje existia entre esses primeiros habitantes da região e se foi exatamente isso que foi retratado ali.