Direitos humanos nas paredes: muralista chileno apresenta sua arte em SP

Nascido em Curicó, no sul do Chile, em 1947, tinha pai operário e mãe camponesa. Em 1963, Alejandro Mono González ingressou na Escola Experimental Artística de Santiago, onde se formou em 1967. Lá, iniciou seu aprendizado, influenciado por artistas muralistas clássicos como Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros. Em 1969 inicia o muralismo com a nascente Brigada Ramona Parra (BRP), que se concentrava no trabalho artístico coletivo realizado com estudantes e populares.

A partir de 1990, passou a lecionar Produção Artística no programa de cinema da Universidade ARCIS e ministrar oficinas sociais de muralismo, serigrafia e outras especialidades de arte urbana em diferentes localidades daquele país. Também dá palestras sobre trabalho iconográfico em espaços públicos, tanto no Chile como na Argentina, Holanda, França, Itália, Vietnã, Ucrânia, Bélgica, Alemanha, entre outros, onde foi e continua a ser convidado a desenvolver e partilhar a sua obra pictórica e social. E, a partir dessa semana, o Brasil também fará parte dessa lista.