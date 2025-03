Orgulhosa por 'Flow', Letônia enche ruas de gatos; e estátua de Fernanda?

Este não é o único felino da arte urbana da cidade. No edifício chamado Cat House há duas pequenas esculturas de gatos no telhado. Os animais ainda podem ser vistos em fachadas de edifícios, detalhes de janelas e telhados. O departamento de turismo local, claro, já está explorando esses pontos como uma caça ao gato inspirada no filme.

Para alívio dos puristas da cidade, o gato sairá do letreiro no dia 1º de abril, quando será transferido para a Praça da Câmara Municipal, onde deve ficar até o final do ano. Até lá, já saberemos se Flow venceu o prêmio mais falado do cinema mundial, o Oscar.

Graffiti com Fernanda Torres recebendo o Oscar pela visão do artista Filipe Harp Imagem: Reprodução redes sociais

É difícil não torcer por um filme como esse e espero que o prêmio de melhor animação vá para a Letônia. O problema é que Flow concorre em outra categoria também, a de filme estrangeiro. O gato simpático que me perdoe, mas hoje, a torcida está para "Ainda Estou Aqui".

Podemos não ter —ainda— uma escultura de Fernanda Torres, mas temos um belo grafite nas ruas de Porto Alegre feito por Filipe Harp.