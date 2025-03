Michelangelo 550 anos: a arte urbana e incerta do artista italiano

Claro, estamos falando aqui de uma obra feita 5 séculos antes do conceito que conhecemos hoje como grafite. Analisando com a lente atual, podemos chamar este desenho de arte urbana. Na parede do Palazzo Vechio encontra-se um perfil de rosto esculpido na pedra. Para muitos, trata-se do próprio Michelangelo em um autorretrato.

Este estilo de trabalho de desenhar tirando pedaços da superfície ficou muito famoso —em outras dimensões— nas obras do português Vhils. A diferença está nos 5 séculos que separam estes artistas e na autenticidade de seus trabalhos. A arte de Vhils é reconhecida e seu trabalho tem uma autoria clara. Já o grafite de Michelangelo pode não ser dele.

O Chato de Michelangelo Imagem: Francesco Bini. CC

Há muita lenda sobre esse pequeno desenho na pedra. A mais difundida é a do autorretrato do artista. Outras dizem que ele esculpiu a figura de costas, que a figura era uma pessoa indo para o corredor da morte testemunhado por ele e até mesmo uma homenagem a um chato que incomodava Michelangelo no século 16. Inclusive, o desenho é conhecido como L'importuno di Michelangelo —em italiano, O Chato de Michelangelo. Com tanta história sobre esse desenho, como afirmar a autoria dele?

Comparação feita por Adriano Marinazzo entre o perfil do Louvre e o perfil escultural do Palazzo Vecchio Imagem: Wikipedia

O curador de arte Adriano Marinazzo acredita ter muitas evidências para afirmar que esta peça de arte urbana é de fato de Michelangelo. Em um artigo, na revista italiana Art e Dossier, ele enumera alguns. A começar pelo lugar da pedra, posicionada justamente em frente onde um dia esteve sua escultura de David.