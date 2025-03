Pedra símbolo da arquitetura inca resiste ao tempo e até aos turistas

Algumas cidades enfrentam problemas com turistas. Ao atrair muita gente para um mesmo lugar, aumentam as chance de alguns distúrbios, ainda mais se os visitantes estiverem sob influência de álcool e/ou drogas. Além de tornar o ambiente menos agradável, a cidade pode sofrer danos irreparáveis. Foi o que aconteceu em Cusco, no Peru, no final do mês passado.

Um homem de 30 anos foi preso por atacar uma estrutura de pedra com um martelo, arrancando pedaços e causando danos irreversíveis. Acredita-se que ele havia bebido ou usado drogas antes do ato de vandalismo. Agora, o infrator corre o risco de ficar até 6 anos preso pela ação. Uma pena muito severa para um ataque a uma pedra, alguns poderão pensar. Não fosse essa pedra o maior símbolo da arquitetura do império Inca.

O vandalismo ocorreu na famosa "pedra de 12 ângulos", um pedaço de uma parede histórica no centro da antiga capital do império Inca. O que surge como uma simples peça de um muro virou símbolo da precisão e do talento dos arquitetos incas ao construir suas estruturas. Pedras de diversas formas se encaixam sem o uso de argamassa como peças de um quebra-cabeças dando uma unidade que até hoje impressiona. A "pedra de 12 ângulos" virou o maior símbolo dessa arte em um dos últimos muros que sobreviveram à chegada dos espanhóis no século 16. Com o passar do tempo —e a chegada de turistas— criou-se uma história sobre a pedra, com cada ângulo representando a divisão de famílias do império Inca. Não há nenhum registro histórico disso nem mesmo dos nomes dos arquitetos de Cusco, mas a mitologia ajuda a atrair curiosos.