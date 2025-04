Projeto Escadas para Nuvens abre edital para artistas periféricos

Artistas de rua normalmente usam spray e tinta como suas ferramentas. Com painéis digitais, as possibilidades e o número de artistas que podem ampliar sua atuação na street art aumentam. A plataforma Escadas para Nuvens oferece a possibilidade de artistas exporem seus materiais não nas paredes, mas em um mural tecnológico.

Projeto Escadas para Nuvens Imagem: Cacá Bernardes

O espaço de exposição fica na EMEF Luiz Gonzaga do Nascimento Jr., mais conhecida como Gonzaguinha, em Heliópolis, maior favela de São Paulo. O projeto comporta além de um mural digital com obras de artistas da comunidade, uma torre com rede WiFi de grande alcance e a realização de oficinas de tecnologia e criação.

Artistas e coletivos já podem se inscrever para o edital até o dia 11 de maio, às 18h. Os inscritos devem ser originários de territórios periféricos da cidade de São Paulo para integrar a programação do Mural Digital. A iniciativa inicia a temporada 2025 do projeto, que tem como tema a relação desses artistas com seus próprios territórios e identidades. A convocação é direcionada a artistas visuais, cineastas, fotógrafos, designers, videomakers, grafiteiros, pintores, performers, artistas, arte-educadores, estudantes, profissionais de computação gráfica, entre outros.