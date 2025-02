Homenagem? Estátuas para celebrar personalidades viram alvo de críticas

No final do ano passado, o mundo do basquete resolveu se importar com arte. Tudo por causa de uma estátua de um ex-jogador inaugurada em frente ao Kaseya Center, estádio do Miami Heat. O homenageado foi Dwyane Wade, jogador que atuou pelo time por quase toda sua trajetória na NBA e merecia, de fato, uma estátua, algo bem comum para as lendas de cada time da NBA. Se alguém jogou muito tempo por uma mesma equipe, ganhou títulos ou prêmios, é um caminho natural ser imortalizado na frente de seus estádios. Cite um ídolo do basquete e tenha certeza que há uma escultura dele na cidade onde mais brilhou. Se toda homenagem é válida, por que essa causou revolta entre os fãs de basquete?

Estátua de Dwyane Wade em Miami Imagem: Reprodução

A resposta é fácil de obter ao olhar a foto dele e de sua versão em bronze. Os fãs e haters se manifestaram nas redes. Quem amava o jogador, odiou o resultado. Quem odiava o jogador, amou a falta de semelhança. Nesse debate, fica difícil apontar se a obra faz jus ao retratado. Por mais que a arte busque a reprodução do real, ela nunca será o objeto. Para um público acostumado a um esporte televisionado, já bem acostumado com o rosto de seu ídolo, qualquer coisa que fuja da fotografia gera incômodo.

Como por trás de toda arte há um artista, os responsáveis pela estátua foram alvos de muitas críticas. Oscar León, da Rotblatt Amrany Studio, um dos escultores do projeto, explicou que o material usado na obra criou "um pequeno efeito colateral engraçado de ser brilhante em áreas que não estamos acostumados a ver quando olhamos para alguém pessoalmente." O artista garante que ao vivo esse efeito é bem menor e que as fotos não representam a verossimilhança que os fãs do atleta buscam.