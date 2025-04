Obras de Burle Marx ganham mapa e exposição virtual para visitação

Este espaço que você está lendo aqui é voltado à arte fora dos museus, como o nome deixa bem claro. É um projeto que nasceu como um mapa, sendo o georreferenciamento um fator chave para o desenvolvimento de tudo que fazemos desde 2011. Valorizamos a arte e os mapas. E valorizamos também quando a arte é colocada no mapa, como faz agora o Instituto Burle Marx.

Burle Marx ficou famoso por seus jardins, e cem deles podem ser conferidos no site do Instituto que leva seu nome. Com a ferramenta, é possível fazer um passeio pelos diferentes itens já digitalizados — como desenhos técnicos, fotografias, plantas a guache, documentos e croquis —, que são acompanhados de ficha técnica e texto explicativo sobre cada local.

Mansão projetada por Ruy Otake, paisagismo de Roberto Burle Marx e esculturas de Oscar Niemeyer Imagem: Divulgação

Esta é apenas a primeira etapa do projeto. Existem obras dele que ainda não estão no mapa digital. No catálogo deles constam mais de 150 mil itens referentes às criações do arquiteto paisagista brasileiro e seus colaboradores. Desses, cerca de 10% já foram digitalizados. Mais trabalhos artísticos a céu aberto de Burle Marx serão inseridos na plataforma conforme o acervo for digitalizado. Foram mais de seis décadas de produção que aos poucos vão ganhando seus espaços no mapa. Nós, aqui do Arte Fora do Museu, desde a primeira fase do projeto, fizemos questão de colocar o trabalho de Burle Marx no nosso mapa como um patrimônio da arte urbana brasileira. Algumas delas não constam ainda da versão do Instituto, mas ficamos felizes de saber que este projeto seguirá completando esse acervo de um dos principais paisagistas brasileiros.