Concurso inspira jovens a enxergarem o mundo através da arte

Desenho do estudante Vinícius Alves Teixeira (15), ganhador da 2a edição do projeto Meu Pequeno Artista Imagem: Divulgação

Os 40 finalistas, 20 de cada categoria, terão suas releituras expostas para votação online, e as 20 melhores de cada categoria serão disponibilizadas para votação popular nas redes sociais do artista. Já os vencedores serão premiados com materiais de pintura e jogos educativos, incentivando a continuidade do desenvolvimento artístico. A premiação será realizada de forma presencial no Atelier Dinas Miguel.