Pagar para entrar em igreja? Proposta para cobrar entrada em Notre-Dame de Paris gera polêmica

"Uma igreja paga é um museu, num contexto em que estamos todos tornar parte dos museus gratuitos", argumentou Alexandre Gady, historiador do patrimônio francês, em declarações à Franceinfo nesta quinta-feira (24). O questionamento é uma reação à fala da ministra da Cultura da França, Rachida Dati, que propõe cobra 5 euros (cerca de R$ 30) dos visitantes da famosa catedral de Paris, a partir de 1º de janeiro de 2026, para "financiar a preservação das igrejas" na França.

Com a reabertura da catedral prevista para 7 de dezembro, a proposta de Rachida Dati de cobrar 5 euros pela entrada, a partir de 2026, foi recebida com uma chuva de reações da classe política. As personalidades de direita que se manifestaram são, em geral, favoráveis à iniciativa da ministra da Cultura, enquanto as da esquerda se opõem firmemente à mudança.

A presidente da região parisiense, Valérie Pécresse, expressou seu entusiasmo nas redes sociais com a iniciativa. "Muito boa a ideia de Rachida Dati: que os turistas que vierem visitar a catedral Notre-Dame de Paris, magnificamente renovada, paguem 5 euros para salvar todas as igrejas da França. Não há o que hesitar!" escreveu. No entanto, Valérie Pécresse deseja que os fiéis "que vêm rezar" sejam isentos do preço da entrada. Resta saber como diferenciar o segundo grupo dos turistas ocasionais.