Viajantes da União Europeia e estrangeiros podem ganhar passaporte digital

A Comissão Europeia aceitou na segunda (7) duas propostas para digitalizar passaportes e documentos de identidade — através do aplicativo "EU Digital Travel" — para aqueles que passam pelo Espaço Schengen. Caso entre em vigor, a novidade será emitida não só para os viajantes que são cidadãos europeus, mas também para visitantes estrangeiros.

A ideia é que o passaporte digital contenha todas as informações do passaporte físico ou de documentos de identidades, como o chip, número e foto do portador, mas não a sua impressão digital. (A coleta biométrica nas fronteiras será realizada pelo sistema EES, já em fase de implantação e previsto para entrar em vigor nos próximos meses).

Semelhante ao que foi feito durante a pandemia com os certificados de vacinação, o passaporte digital poderá ser armazenado no celular e o seu uso não será obrigatório, mas uma opção gratuita para que os viajantes não tenham que carregar sempre a versão física.