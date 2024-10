'Já não volto a Cuba': apagão frustra, mas não surpreende turistas da ilha

Um pouco. Não tínhamos muitas expectativas. Já sabíamos que o país não estava especialmente bem, mas o apagão tem sido duro.

Diferentemente de outros destinos do Caribe, em Cuba o turismo ainda não conseguiu se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus, nem do agravamento das sanções dos Estados Unidos durante o governo do republicano Donald Trump (2017-2021).

Em meio à sua pior crise econômica em três décadas, o país recebeu 2,4 milhões de turistas em 2023, o que representa 68,5% dos 3,5 milhões que previa, e muito distante do recorde de 4,7 milhões que chegaram em 2018. A meta de 3,2 milhões para este ano não parece ser alcançável.

Restaurante de Cuba sem luz Imagem: REUTERS/Norlys Perez

Outros turistas, como o bielorrusso Konstantin Makarov, um engenheiro de 37 anos, não encararam o apagão com o mesmo descontentamento.

Apaixonado pelo mar, ele viajou com sua vara de pescar e nesta segunda-feira iniciava sua sessão de pesca matinal no Malecón de Havana.