Fim de semana: Liberdade celebra o Ano-Novo Chinês com desfile e atrações

Tem mais alternativas para festejar o Ano Novo Chinês:

Imagem: Reprodução

Resgate de tradições

O Templo Lohan tem programação cultural e espiritual, que inclui oficinas, música chinesa, visita monitorada, cerimônia do chá, apresentação de kung fu, consulta ao oráculo I Ching, jogos chineses, pirotecnia e Dança do Leão e Dragão. Acontece no sábado (1), das 10h às 20h. Ingressos a partir de R$ 100. Vai lá: R. Conselheiro Furtado, 445, Liberdade. Mais informações

Imagem: Reprodução

De origami a dança

No próximo domingo (9), o Templo Zu Lai fecha as comemorações com atividades gratuitas a partir das 9h30. Serão realizados workshops de origami, recorte de papel e caligrafia chinesa, Dança do Dragão e Leão e a Cerimônia dos Mil Budas. Haverá barracas com comida vegetariana. Vai lá: Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia (acesso pelo Km 28,5 da Raposo Tavares). Mais informações

Imagem: Divulgação

Para adultos e crianças

O Museu da Imigração celebra o Ano da Serpente com atividades no sábado (1). A programação começa às 10h30 e inclui oficina gastronômica com a chef Jiang Pu, escrita de nomes em chinês, desenhos para colorir, atendimentos de auriculoterapia e a tradicional Dança do Dragão e do Leão. A entrada é gratuita. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca. Mais informações