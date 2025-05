De feirinha a show: fim de semana em SP tem passeios para cada tipo de mãe

AO AR LIVRE

Imagem: Divulgação

Rap no parque

Continua neste fim de semana o projeto 'Festival Artistas de Rua', que ocupa espaços públicos para apresentações musicais variadas. No domingo (11), o Parque da Independência é o endereço das apresentações do rapper Ras, a partir das 14h30. Às 17h será a vez do músico e artista visual Kiko Dinucci, com participação do rapper Rodrigo Ogi. É só chegar! Vai lá Praça do Monumento, 177, Ipiranga. Mais informações

Imagem: Divulgação

Diversão e relax

Amanhã (10) e domingo, no 'Família no Parque', no Villa-Lobos, mães acompanhadas de uma criança pagante têm entrada gratuita nos brinquedões liberados para adultos. No domingo, as 100 primeiras mães também ganham uma massagem relaxante. Das 10h às 18h, com acesso livre à área de diversão e brinquedos que custam a partir de R$ 10. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações

COM CRIANÇAS

Imagem: Divulgação

Clássico adaptado

O clássico 'A Branca de Neve' ganha uma releitura no Teatro Bibi Ferreira. Nesta adaptação, a história da princesa perseguida pela vaidosa Rainha e seus amigos - os animais da floresta - não traz os sete anões para o palco e eles são mencionados através de sons e falas dos personagens. Domingo (11), a partir das 15h. Ingressos começam em R$ 45. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. Mais informações