Verão acabando? 8 passeios para fazer ao ar livre até domingo em SP

Imagem: Divulgação

Patinação e brincadeiras

O Shopping West Plaza promove amanhã (sábado) sua primeira tarde de lazer no Boulevard, das 13h às 18h. O evento mensal é gratuito e inclui música ao vivo, aulas de patinação, jogos e brincadeiras para todas as idades. A programação conta com atividades como badminton, minivôlei, pebolim e pintura, dentro da proposta de ser um dia cheio de interação para os pequenos e os grandões. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações

Imagem: Divulgação

Dentro de uma caixa

A Cia. Seres Imaginários apresenta um espetáculo que é, no mínimo, curioso, neste domingo (16), fechando o Conexões Norte Sul do Itaú Cultural. A encenação com bonecos usa uma caixa suspensa onde criaturas mitológicas ganham vida em sessões de 10 minutos. Só 18 espectadores assistem à peça por vez, com a cabeça encaixada em buracos. Gratuita, no Bulevar do Rádio, entre 11h e 14h. Vai lá: R. Leôncio de Carvalho, Bela Vista. Mais informações

MUSICAIS

Imagem: Divulgação

Rir e se emocionar

Eduardo Sterblitch lidera o elenco de 'Uma Babá Quase Perfeita - O Musical', no Teatro Liberdade, inspirado no filme de 1993 com Robin Williams e no romance de Anne Fine. Com humor e emoção, a trama traz muitos efeitos especiais e cenários impressionantes e fala sobre amor e família. Sessões hoje (sexta), às 20h; amanhã e domingo, às 16h e 20h30. Ingressos a partir de R$19,80. Vai lá: R. São Joaquim, 129, Liberdade. Mais informações