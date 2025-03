Inauguração do novo Masp e estreias movimentam fim de semana em SP

Imagem: Divulgação

Cordas e tradição

O Sesc Casa Verde recebe o grupo Izaías e Seus Chorões para o show '80 e tantos - Celebrando em Vida', numa homenagem ao líder do conjunto, Izaías Bueno, que junto do irmão Israel montou a trupe na década de 70. No repertório, composições próprias e clássicos do choro brasileiro. Amanhã (sábado), às 16h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Casa Verde, 327, Casa Verde. Mais informações

Imagem: Divulgação

Olhar do interior

A exposição "Derradeiro", do fotógrafo Marco Alves, apresenta imagens poéticas da Serra da Canastra, com seus moradores e suas tradições. São 40 obras expostas na Kobbi Gallery, explorando a resistência de um modo de vida antigo, mesclado com o contemporâneo. Entrada gratuita. Hoje (sexta) e amanhã, das 9h30 às 18h30. Vai lá: Travessa Alonso, 23, Vila Madalena. Mais informações

AO AR LIVRE

Imagem: Divulgação

Música e poesia

O Coral Asa da Palavra toma a varanda da Casa das Rosas amanhã (sábado) para apresentar um repertório especial que une São Paulo e Minas Gerais, com canções como "Sampa", de Caetano Veloso, e "Caxangá", de Milton Nascimento. Os arranjos são do maestro Adilson Rodrigues. Das 16h30 às 17h30, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Mais informações