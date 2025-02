18 programas para fazer em SP no fim de semana, de show grátis a blocos

Imagem: Gabriel Cabral - 2.mar.2019/Folhapress

Todo ano Caetano

O bloco Tarado Ni Você abre seu o carnaval 2025 com a festa-ensaio "Tudo Jóia!". Desta vez, o enredo é uma celebração aos 50 anos do álbum "Jóia", de Caetano Veloso. Com shows das bandas do bloco e participações especiais do cantor Leandro Lima e do Bloco Pagu, a programação ainda inclui os DJs Dietrich, Orun e Transpira. No domingo (16), das 15h às 22h, na Central 1926. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Pça. da Bandeira, 137, Bela Vista. Mais informações

Imagem: Paulo Rapoport

Sexteto do Jô

Os músicos Derico, Chiquinho Oliveira e Marcinho Eiras, Marcos Romera, Marcelo Soares e Binho Pinto, que acompanharam Jô Soares por quase três décadas em seu programa de tevê, prestam homenagem ao apresentador no show "Tributo a Jô Soares". Com jazz e storytelling, a proposta é relembrar momentos icônicos dessa trajetória. Domingo (16), no Bourbon Street Music Hall, às 20h. Couvert artístico a partir de R$ 85. Vai lá: R. dos Chanés, 127, Moema. Mais informações

Imagem: Rafayane Carvalho

Arte contemporânea

A 54ª Anual de Arte da FAAP, parte do calendário de mostras coletivas da cidade, apresenta 32 obras de 22 artistas, explorando diversas linguagens, meios e suportes artísticos. Entre os destaques estão os trabalhos irreverentes de Olivia Albergaria (foto). A mostra pode ser visitada gratuitamente na sexta (14), sábado e domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis. Mais informações