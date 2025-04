Programe-se: 14 atrações para curtir neste fim de semana em São Paulo

Imagem: Divulgação

Arte e design

Até domingo, o Pavilhão da Bienal é palco para a 21ª edição da SP-Arte. Vitrine de tendências e projetos de design, a feira ocupa três andares do prédio, com cerca de 200 expositores, entre galerias de arte (inclusive internacionais), estúdios, espaços independentes e instituições culturais. Hoje, a partir das 12h; sábado e domingo, às 11h. Ingressos começam em R$ 34,50 Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 3, no Parque Ibirapuera. Mais informações

Imagem: Divulgação

Última chance

A imersiva "The Friends Experience: The One in São Paulo" está acabando. Quem deixou para a última hora tem até domingo (6) para conferir a recriação de cenários icônicos da série, como o Central Perk, o apartamento de Monica e Rachel e espaços interativos. A partir das 11h, no Shopping Cidade São Paulo, com ingressos que começam em R$ 39,90. Vai lá: Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Mais informações

Imagem: Divulgação

Vozes femininas

O espetáculo "Território do Amor" estreia domingo (6) no Teatro Sérgio Cardoso, resgatando artistas icônicas, como as brasileiras Elizeth Cardoso, Maysa e Dolores Duran, num encontro fictício com Marlene Dietrich, Maria Callas e Mercedes Sosa. A narrativa musical atravessa tempos e emoções. Sessão às 16h e ingressos a partir de R$ 19,80. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações