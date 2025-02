Para fugir do Carnaval em SP: 15 passeios tranquilos longe dos blocos

Imagem: Divulgação

De e para Jobim

O Teatro Gazeta abre as portas sexta-feira (21) para uma homenagem ao grande mestre da bossa nova com o show "Tons sobre Jobim", que promete transportar o público ao universo sofisticado de Tom Jobim. São 11 músicos comandando a apresentação que resgata os clássicos do compositor em uma única apresentação, às 20h30. Ingressos a partir de R$ 60. Vai lá: Av. Paulista, 900, Bela Vista. Mais informações

Imagem: Debora Alexandre/UOL

Imersão no rap

A exposição gratuita "Racionais MC's: O Quinto Elemento", no Museu das Favelas, celebra os 35 anos do grupo de rap com uma jornada imersiva, explorando a irmandade e a conexão do quarteto com seus fãs. Destaca ainda a força das palavras e a energia do grupo. Visitação na sexta (21), sábado e domingo, das 10 às 18h (entrada até às 17h). Vai lá: R. São Bento, 413, Centro. Mais informações

Imagem: Barbara Queiroz

Duo em cena

Os atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis estão juntos em "Duetos, a comédia de Peter Quilter" e têm lotado o Teatro FAAP. A peça explora com bastante humor os altos e baixos dos relacionamentos modernos por meio de quatro histórias. Tem sessão na sexta (21) e no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 19,75. Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis. Mais informações