Evento em SP leva bar flutuante e passeios de balsa para o rio Pinheiros

Imagem: Divulgação

Dois em um

A 'Cisne Negro Cia de Dança' leva ao palco do Teatro Paulo Eiró o programa @TEMPORAIS, que envolve as obras 'Instar' e 'Revoada'. A primeira, criação do israelense Elie Lazer, desafia as convenções do balé tradicional com movimentos mais expressivos; a outra, do romeno Gigi Caciuleanu, traduz um processo químico na dança. Apresentações gratuitas sexta (25) e sábado, às 21h; domingo, às 19h. Vai lá: Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Mais informações

Imagem: Divulgação

Reunião de estilos

O Edifício Oswald de Andrade é sede da Mostra Cultural e Criativa CULTSP PRO em Dança, que inclui apresentações de grupos de várias regiões do Estado. Hoje (25), às 19h, a CLP Companhia de Dança, de Campo Limpo Paulista, apresenta 'Morte e Vida Severina'. Na sequência, é a vez da Cia Ecos do Rio, de Porto Feliz, exibir o show 'Tambores'. As apresentações são gratuitas e começam às 19h. Vai lá: R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Mais informações

AO AR LIVRE

Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Domingo em movimento

O vão livre do Masp vai virar playground esportivo para todas as idades com um projeto gratuito junto da Decathlon, no domingo (27). Com a proposta de valorizar o bem-estar e o uso democrático do espaço público, serão oferecidas aulas de yoga, corrida, spinning, funcional e mais. Das 7h30 às 16h. É necessário se inscrever previamente no site. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações